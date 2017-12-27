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Петербуржец опубликовал видео, на котором замечено кресло по среди КАДа

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В Петербурге на проезжей части кто-то оставил мягкую мебель.

Автоболисты Петербурга рассказали о необычном объекте на проезжей части на КАД. Пользователи интеренета поделились видеозаписью только сегодня, хотя предмет был замечен 16 января.

По словам очевидца, в направлении от Московского проспекта в сторону Софийки по среди дороги была замечена мягкая мебель. Также пользователь "Вконтакте" отмечает, что повезло всем: в этом ряду не оказалось машин, погода сухая солнечная, иначе бы могло немягко прилететь.

Видео: "ВК" - "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: кресло на дороге , мягкая мебель на кад , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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