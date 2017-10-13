Появилось видео перевертыша по дороге в Калище

Под Петербургом в сторону Калище произошло ДТП с перевертышем.

13 октября, днем в Ленинградской области на повороте в деревню Калище перевернулся автомобиль Chevrolet Lacetti.

Свидетели произошедшей аварии опубликовали видеоролик в социальную сеть "Вконтакте". Обстоятельства аварии не установлены, однако можно предложить, что причиной перевертыша стала ненастная погода. В пятницу в Санкт-Петербурге весь день идет небольшой дождь, отчего дорожное покрытие стало скользским.

Информация о пострадавших отсутствует, в настоящее время на месте проишествия пока нет специальных служб.

Видео: ДТП и ЧР Санкт-Петербург