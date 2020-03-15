Эксперт объяснил опасность "пенсионерского" стиля езды

Не быстрая езда может быть вредна для двигателя машины.

Постоянная спокойная езда, которую называют "пенсионерской" вредна для двигателя авто. Об этом автоэксперт Алексей Ревин рассказал в беседе с журналом "За рулем".

Он отметил, что езда на низких оборотах для двигателя с большой нагрузкой негативно сказывается на моторе автомобиля. Эксперт подчеркнул, что большое количество отработанных газов помогает прочистить элементы турбокомпрессора.

Любителями не быстрой езды специалист рекомендует иногда выезжать на трассу и разгонять машину до 100 км/ч. В таком режиме следует ездить не менее получаса.