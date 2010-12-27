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Автобусами стали ездить на 4,5 миллиона человек больше
Сегодня, 14:49
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alexandra08
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Автобусами стали ездить на 4,5 миллиона человек больше

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За первые шесть месяцев маршрутами "Пассажиаравтотранса" воспользовались 163 миллиона человек.

Число петербуржцев, выбирающих автобусы, увеличилось на 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

В этом году поток пассажиров увеличился на 4,5 миллионов человек. За первые шесть месяцев маршрутами "Пассажиаравтотранса" воспользовались 163 миллиона человек. За такой же период в минувшем году данный показатель составил 158,5 миллионов пассажиров.

Петербуржцы также начали активно использовать "Подорожник". Его выбрали около 23 миллионов пассажиров. Количество проездов выросло на треть. В 2018 году улучшилась регулярность движения  и сократились интервалы между автобусами. По семи маршрутам в разных районах города отправили дополнительные автобусы: до аэропорта "Пулково" и станции метро "Московская". Расписание маршрутов совместили с прибытием электропоездов.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости СПб

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