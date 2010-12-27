Автобусами стали ездить на 4,5 миллиона человек больше

За первые шесть месяцев маршрутами "Пассажиаравтотранса" воспользовались 163 миллиона человек.

Число петербуржцев, выбирающих автобусы, увеличилось на 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

В этом году поток пассажиров увеличился на 4,5 миллионов человек. За первые шесть месяцев маршрутами "Пассажиаравтотранса" воспользовались 163 миллиона человек. За такой же период в минувшем году данный показатель составил 158,5 миллионов пассажиров.

Петербуржцы также начали активно использовать "Подорожник". Его выбрали около 23 миллионов пассажиров. Количество проездов выросло на треть. В 2018 году улучшилась регулярность движения и сократились интервалы между автобусами. По семи маршрутам в разных районах города отправили дополнительные автобусы: до аэропорта "Пулково" и станции метро "Московская". Расписание маршрутов совместили с прибытием электропоездов.

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