Автобус "Петербург-Махачкала" попал в ДТП под Москвой, двое человек погибли

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения

В воскресенье, 9 сентября, в Московской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Об этом сообщает "Пятый Канал".

Как стало известно, сообщение об аварии поступило в местные службы в районе пяти часов утра. На 137-м километре трассы М-6 "Каспий", в городе Кашира, грузовик совершил лобовое столкновение с автобусом, который ехал из Санкт-Петербурга в Махачкалу. По предварительной информации, пассажир и водитель фуры скончались, еще 10 человек госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести, троим медики оказали помощь амбулаторно.

Предположительно, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.

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