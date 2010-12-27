Эксперт рассказал о выгодах россиян при возобновлении полетов в Египет

Заявленное главой Минтранса Максимом Соколовым возобновление полетов между Каиром и Москвой в первой половине февраля 2018 года вернет россиянам выгодное направление для круглогодичного отдыха. Такое мнение высказал директор по развитию Национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Накануне глава Минтранса заявил, что полеты между Каиром и Москвой могут быть возобновлены уже в первой половине февраля 2018 года. Однако он отметил, что аэропортам курортных египетских городов Шарм-эш-Шейха и Хургады "есть над чем еще поработать". Минтранс РФ рассчитывает на подписание меморандума о возобновлении авиасообщения с Египтом 15 декабря. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению директора по развитию Национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, возобновление полетов может вернуть россиянам выгодное направление для круглогодичного отдыха.