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Автобус влетел в поребрик у остановки на Балканской площади
Сегодня, 9:56
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Автобус влетел в поребрик у остановки на Балканской площади

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Обстоятельства произошедшего уточняются, пострадавших нет.

Во вторник, 21 марта, лазурный автобус протаранил поребрик и выехал на тротуар на Балканской площади. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

Общественный транспорт не повредил остановочный павильон, остановившись у его торца. Причины случившегося устанавливаются, однако предварительно данных о пострадавших не поступало.

Пользователи в комментариях подчеркнули, что уже не в первый раз замечают подобный случай с транспортом на площади.

Ранее стали известны подробности крупного ДТП на Московском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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