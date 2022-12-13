Автобус влетел в поребрик у остановки на Балканской площади

Обстоятельства произошедшего уточняются, пострадавших нет.

Во вторник, 21 марта, лазурный автобус протаранил поребрик и выехал на тротуар на Балканской площади. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

Общественный транспорт не повредил остановочный павильон, остановившись у его торца. Причины случившегося устанавливаются, однако предварительно данных о пострадавших не поступало.

Пользователи в комментариях подчеркнули, что уже не в первый раз замечают подобный случай с транспортом на площади.

Ранее стали известны подробности крупного ДТП на Московском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб