В аварии с маршруткой на улице Коллонтай пострадало четыре человека

На место прибыли сотрудники "Скорой помощи".

В субботу, 5 октября, в Невском районе произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По информации свидетелей, инцидент случился на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай. Маршрутка проехала на красный свет и протаранила ВАЗ, заканчивающий маневр. На фотографиях видно, что на место происшествия прибыли 4 скорых, 2 пожарных. Сообщается о четырех пострадавших, находившихся в легковом автомобиле.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

