На улице Чапаева легковушка вылетела на встречку и протаранила три машины

На месте работают сотрудники скорой помощи.

В понедельник, 6 мая, в Петроградском районе Сакнт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Снимки с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, инцидент случился возле дома номер 24 на улице Чапаева. По предварительной информации один из участников ДТП вылетел на встречную полосу, после чего протаранил три машины. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"