Воскресенье 30 августа станет самым холодным днём в Петербурге

Возможно, линейки и праздничные мероприятия обойдутся без сюрпризов.

Начало сентября в Петербурге и Ленобласти встретит жителей дождями и прохладой. Регион попадёт под влияние атлантических циклонов — первый из них накроет город уже в воскресенье. По прогнозу синоптика Александра Колесова, дожди начнутся с утра в западных районах области, а к середине дня доберутся до Северной столицы. Из-за плотной облачности воскресенье станет самым холодным днём за последнее время — столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.

В понедельник и вторник кратковременные дожди сохранятся, но станет чуть теплее — до +20 градусов. Что касается 1 сентября, пока неясно, будет ли дождь утром. По словам Колесова, осадки в этот день однозначно будут, но есть шанс, что они начнутся только во второй половине дня из-за небольшого перерыва между атмосферными фронтами.

Ранее сообщалось, как подготовиться к осени в Петербурге и не заболеть

Фото: Piter.TV