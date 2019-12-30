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Астрологи предупредили об опасностях затмения "волчьей" Луны
Сегодня, 22:40
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Астрологи предупредили об опасностях затмения "волчьей" Луны

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Оно наступит вечером 10 января.

Завтра, 10 января, с 22:10 по московскому времени начнется энергетически тяжелый период: в фазу затмения вступит "волчья" Луна. По словам астрологов, следует быть осторожным и внимательным, передало "Экономика сегодня"

По словам астролога Павсекакия Богданова, в этот день не стоит совершать дальние поездки на автомобиле, так как есть риск аварий. Кроме того, день окажется тяжелым для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблем с суставами. Но есть и другая сторона — сделки с вложением средств могут оказаться удачными. 

Астролог Полина Коваленко отметила, что в период затмения не стоит доверять снам и руководствоваться знаками, так как они могут обмануть. Не стоит принимать скорых решений. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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