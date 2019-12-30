Астрологи предупредили об опасностях затмения "волчьей" Луны

Оно наступит вечером 10 января.

Завтра, 10 января, с 22:10 по московскому времени начнется энергетически тяжелый период: в фазу затмения вступит "волчья" Луна. По словам астрологов, следует быть осторожным и внимательным, передало "Экономика сегодня".

По словам астролога Павсекакия Богданова, в этот день не стоит совершать дальние поездки на автомобиле, так как есть риск аварий. Кроме того, день окажется тяжелым для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблем с суставами. Но есть и другая сторона — сделки с вложением средств могут оказаться удачными.

Астролог Полина Коваленко отметила, что в период затмения не стоит доверять снам и руководствоваться знаками, так как они могут обмануть. Не стоит принимать скорых решений.

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