Асфальт на Карташихиной поймал иномарку в ловушку

Петербуржцы пытаются вытащить авто из-под прогнувшегося асфальта.

В Василеостровском районе из-за подтопления дороги произошел необычный инцидент. На улице Карташихина,7 прорвало трубопровод, в результате чего пострадал припаркованный автомобиль. Машина оказалась в ловушке. Водитель никак не смог бы самостоятельно выбраться из провалившегося дорожного покрытия.

Местные жители отмечают, что были против строительства дома на данной территории, так как там регулярно происходят коммунальные аварии с прорывами конструкций. Десять лет назад на участке располагались гаражи и детская площадка.

На месте инцидента сейчас работают эвакуатор и аварийные службы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб