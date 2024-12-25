Арт-фестиваль ART IS TECHNOLOGY

Возрастное ограничение 12+.

Клубное пространство на крыше ROOF PLACE в праздничные дни с 5 по 8 января превратится в многоуровневую галерею, где современная фотография, световые инсталляции и видеоарт будут гармонично вплетаться в динамичный "soundscape". Фотографическая экспозиция представит работы молодого художника-визуалиста Кирилла Даровских, использующего современные технологии для создания уникальных образов. Выставка не ограничится статичными фотографиями. Некоторые работы будут интерактивными, откликаясь на движения посетителей. Видеоарт, представленный на нескольких больших проекциях, будет тесно взаимодействовать с звуковым ландшафтом, создавая синхронные визуальные эффекты.

Два ночных мероприятия в рамках выставки станут кульминационными точками события. Каждая ночь будет посвящена определенному направлению компьютерной музыки. 5 января всех гостей ждет звенящий, ломаный и прерывистый саунд Electro. На сцене выступят Valeri Lower, Helter, Konerytmi, Hidikel, Greenwald, DJ Freelancer. 6 января — techno с динамичными ритмами и энергией прямой бочки с Euka b2b Texture, Morgotika, Napirelly, Vanya Tkachev, Caitlyn Kasha, Creepy T. Каждый из музыкантов представит специальную программу, учитывающую существующий "Visual Art". Визуальное сопровождение музыкальных выступлений будет также тесно взаимодействовать с работами выставки, создавая единый и непрерывный иммерсивный опыт. Все пространство будет поделено на отдельные зоны: галерея с инсталляциями, танцпол с зоной бара и чилаут с зоной видеоарта. Целью проекта является не просто демонстрация современного искусства, а создание уникального сенсорного опыта, где звук и изображение взаимодополняют и усиливают друг друга, рождая новые эмоции и впечатления.

Фото: предоставлено организаторами