Аршавин задумался о завершении футбольной карьеры

Бывший хавбек сборной России по футболу Андрей Аршавин планирует завершить футбольную карьеру.

В данный момент Аршавин играет за казахский футбольный клуб «Кайрат» в 2015 года.

Действующий контракт с клубом, заканчивается в конце этого года. Со слов Аршавина, можно сделать вывод, что футболист не определился с родом деятельности, когда закончит карьеру футболиста.

«Чем буду заниматься дальше, я пока думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать.»-прокомментировал игрок.

Так же высказал свое мнения по поводу кто поведёт сборную России.

«Могу назвать Кокорина и, может быть, Смолова. Вообще, это может быть кто угодно, ведь ещё целый год впереди и может произойти всякое, — отметил футболист.»

Ранее Аршавин высказывал свое мнение о том, что в русский футболе дефицит талантливой молодежи.

