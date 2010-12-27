Арестован петербуржец, изнасиловавший четырехлетнюю девочку

Оперативники нашли взрослого педофила, который совершил сексуальное насилие над четырехлетней дочерью знакомых.

Правоохранительные органы задержали педофила, который надругался над ребенком своих знакомых. Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в Московском районе. Напомним, что инцидент произошел в марте на Благодатной улице в девятом доме. На следующий день о ситуации узнал отец пострадавшей. Он написал заявление в полицию на человека, которому раньше доверял.

Днем 9 марта злоумышленник остался с малолетней девочкой в квартире наедине. Он решил воспользоваться ситуацией и развратил жертву. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного комитета по региону.

Полиция подозревает в совершенном преступлении 49-летнего петербуржца. В настоящее время его направили на временное пребывание в СИЗО. Полиция занимается расследованием обстоятельств данного происшествия. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.

