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Арестован петербуржец, изнасиловавший четырехлетнюю девочку
Сегодня, 13:01
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lesjasap
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Арестован петербуржец, изнасиловавший четырехлетнюю девочку

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Оперативники нашли взрослого педофила, который совершил сексуальное насилие над четырехлетней дочерью знакомых.

Правоохранительные органы задержали педофила, который надругался над ребенком своих знакомых. Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в Московском районе. Напомним, что инцидент произошел в марте на Благодатной улице в девятом доме. На следующий день о ситуации узнал отец пострадавшей. Он написал заявление в полицию на человека, которому раньше доверял.

Днем 9 марта злоумышленник остался с малолетней девочкой в квартире наедине. Он решил воспользоваться ситуацией и развратил жертву. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного комитета по региону.

Полиция подозревает в совершенном преступлении 49-летнего петербуржца. В настоящее время его направили на временное пребывание в СИЗО. Полиция занимается расследованием обстоятельств данного происшествия. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.
 

Теги: московский район , педофил , педофилия , ребенок
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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