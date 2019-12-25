Аренда жилья в России подешевела на 15%

Заметно подешевела аренда больших квартир.

В России за год цены на съемное жилье снизились почти на 15%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные "ДомКлик" Сбербанка.

Так, средняя стоимость аренды весной составила 23 тыс. рублей. Для сравнения, весной 2020 года она равнялась 27 тыс. рублей.

Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10–15%, пишет газета. Наибольшее падение цен отметили в малых городах. Заметно подешевела аренда больших квартир. Трехкомнатные квартиры в среднем по стране подешевели на 16% - 18%. Об этом сообщил ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

По его словам, с двухкомнатными квартирами наблюдается такой же тренд. Предполагается, что стоимость аренды снизилась из-за падения доходов населения, а также из-за перевода работников на удаленный режим работы. Дело в том, что многие иногородние сотрудники вернулись домой.

Кредитная политика тоже сыграла роль в падении стоимости жилья, считают эксперты.

"К снижению цен на рынке аренды в том числе привели выгодные ипотечные ставки на рынке ипотеки, и многие, кто снимал жилье ранее, предпочли купить собственное. Кроме того, увеличился спрос на аренду частных домов — рост составил 36% к апрелю прошлого года", — сказал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Аналитики считают, что по мере восстановления экономической активности цены будут восстанавливаться.

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