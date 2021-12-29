Бывшего совладельца "Усть-Луги" в третий раз признали банкротом

Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена Валерия Израйлита, сообщили в "ТАСС". Совладелец компании "Усть-Луга" обвиняется в хищении 317 млн рублей.

Израйлита объявили банкротом и сообщили о введении реализации имущества. Иск был подан Балтинвестбанком. Бизнесмен был признан банкротом в третий раз. В последний раз это было в 2020 году. Позже решение отменили, и отправили дело на новое рассмотрение.

Напомним, бывшего главу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, незаконном выводе денег за границу и отмывании. Его арестовали в декабре 2016-го года, где он находился 38 месяцев, после чего его перевели на домашний арест. ООО "Транснефть — Порт Усть-Луга" является потерпевшей стороной.

Фото: Piter.tv