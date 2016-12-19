Apple запустит беспилотный автобус для своих сотрудников

Компания Аpple запускает новую функцию для своих сотрудников.

Яблочная компания, готовит запуск беспилотных автобусов, которые будут курсировать между корпусами компании. Об этом сообщает The New York Times.

Корпорация Apple уже долгое время работает над проектом самоходной машины Project Titan, однако в прошлом году компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для "умных" автомобилей, а не полноценное электрическое транспортное средство. Над транспортной платформой будет работать производитель, а специалисты Apple ограничатся лишь исследованием системы автономного пилотирования.

Напоминаем, изначально Apple хотели создать собственную машину, но теперь речь идет о программного обеспечения для беспилотных транспортных средств.

