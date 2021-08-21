Антропологи раскрыли генетическое происхождение первых строителей Петербурга

Ученые завершили исследование останков XVIII века, обнаруженных на Сытнинской улице в 2014 году. Среди найденных оказались не только русские, но и представители прибалтийско-финских и пермских народов.

Антропологи завершили масштабное исследование останков первых строителей Северной столицы, найденных на Сытнинской улице Петроградского острова еще в 2014 году. Результаты работы, которая длилась несколько лет, оказались сенсационными.

Как рассказал старший научный сотрудник Кунсткамеры Иван Широбоков, в захоронении покоились исключительно мужчины. Среди них были подростки и люди старше 45 лет, которых в то время считали стариками. По словам исследователя, крестьяне не стремились добровольно ехать на болотистые земли во время страды, поэтому на навязанную государем повинность отправляли либо младших братьев, либо пожилых родственников.

Ученым удалось восстановить внешность трех поколений первых петербуржцев. Лица имели европейские черты, характерные для крестьян того времени. Генетический анализ показал, что среди строителей были не только русские, но и представители прибалтийско-финских и пермских народов, в том числе удмурты и карелы. Исследователи отмечают, что отличительная черта потомков этих людей — полное смешение рас и кровей.

Еще одна характерная особенность первых жителей города — плохое состояние зубов. Поперечные полоски на передних резцах свидетельствуют о дефиците кальция в детстве. Антропологи советуют современным петербуржцам обратить внимание на продукты, богатые этим элементом. Исследование останков продолжается.