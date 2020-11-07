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В Петербурге открылась выставка, осмысляющая жизнь на самоизоляции

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Выставка в "Смольном" продолжит работу до 30 ноября, а также станет завершающим этапом проекта "Ночь музеев".

5 ноября в зале "Смольный" открылась выставка "Антология самоизоляции". Выставка является совместным проектом Музейного агентства Ленинградской области, художника Никиты Сазонова и "Группы 10". Ранее главный художник вирутального Музея самоизоляции в Ленобласти, откуда и были взяты экспонаты для выставки, рассказал Piter.TV о проекте

Это первая музейная попытка собрать и осмыслить переживания людей во время карантина во время пандемии COVID-19.


В течение полугода организаторы акции отбирали и систематизировали заявки и материал. Всего в выставке представлено 100 выбранных организаторами работ.

Среди экспонатов присутствуют как любительские материалы, так и творческие эксперименты профессиональных художников. Посредством кричащих форм люди выражали свои впечатления от весеннего COVID-локдауна.

География участников разнообразна — есть авторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из десятков других городов России и девяти зарубежных стран. Представлена также серия фотографий карантинного пустого Петербурга - проект фотографа Дмитрия горячева, "летописца" Петербурга.

Видео, текст и фото: Юлия Касяшникова

Теги: антология самоизоляции, виртуальный музей самоизоляции, музей самоизоляции
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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