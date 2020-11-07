В Петербурге открылась выставка, осмысляющая жизнь на самоизоляции

Выставка в "Смольном" продолжит работу до 30 ноября, а также станет завершающим этапом проекта "Ночь музеев".

5 ноября в зале "Смольный" открылась выставка "Антология самоизоляции". Выставка является совместным проектом Музейного агентства Ленинградской области, художника Никиты Сазонова и "Группы 10". Ранее главный художник вирутального Музея самоизоляции в Ленобласти, откуда и были взяты экспонаты для выставки, рассказал Piter.TV о проекте.

Это первая музейная попытка собрать и осмыслить переживания людей во время карантина во время пандемии COVID-19.



В течение полугода организаторы акции отбирали и систематизировали заявки и материал. Всего в выставке представлено 100 выбранных организаторами работ.

Среди экспонатов присутствуют как любительские материалы, так и творческие эксперименты профессиональных художников. Посредством кричащих форм люди выражали свои впечатления от весеннего COVID-локдауна.



География участников разнообразна — есть авторы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из десятков других городов России и девяти зарубежных стран. Представлена также серия фотографий карантинного пустого Петербурга - проект фотографа Дмитрия горячева, "летописца" Петербурга.

Видео, текст и фото: Юлия Касяшникова