Аномальные морозы продержатся в Москве всю следующую неделю; Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погоду на следующей неделе в столице синоптик охарактеризовал как "русскую зиму", которой не было последние 2-3 года. Не обойдется без незначительного "локального снега".
При этом погода в течение недели существенно меняться не будет – в районе 15-20 градусов мороза днем с похолоданием по ночам. К концу недели морозы смягчатся, но ненадолго.
По всей видимости, январские морозы – это надолго
— заключил Тишковец.
Тем временем, Петербург снова пережил самую холодную ночь с начала зимы.
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