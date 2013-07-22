Англия побеждает Италию по итогам первого тайма

После первого тайма финала Евро-2020 сборная Англия выигрывает у сборной Италии со счетом 1:0. Первый и единственный гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 3-й минуте забил игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу,

В первом тайме итальянцы ударили по воротам соперника 6 раз, из которых в створ попал лишь один. Англичане нанесли лишь один удар, который и стал голом. По владению мячом итальянцы превзошли англичан в два раза.

Напомним, что Англия никогда не выигрывала Евро, а итальянцы последний раз становились триумфаторами турнира в 1968 году.

Видео: fan.banter / Instagram