Англия победила Германию и вышла в 1/4 финала

Сборная трех львов забила два гола за 15 минут до конца основного времени.

Англечане одолели немцев в мачте 1/8 финала Евро. Встреча на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

До 75 минуты встречи счет оставался сухим, пока полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не отправил мяч в ворота Нойера, замкнул прострел с левого фланга. Через 10 минут аналогичный гол забил лучший бомбардир минувшего сезона АПЛ Харри Кейн.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Украина-Швеция.

Видео: @england / Instagram