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Вчера, 20:59
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Англия победила Германию и вышла в 1/4 финала

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Сборная трех львов забила два гола за 15 минут до конца основного времени.

Англечане одолели немцев в мачте 1/8 финала Евро. Встреча на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. 

До 75 минуты встречи счет оставался сухим, пока полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не отправил мяч в ворота Нойера, замкнул прострел с левого фланга. Через 10 минут аналогичный гол забил лучший бомбардир минувшего сезона АПЛ Харри Кейн. 

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Украина-Швеция. 

Видео: @england / Instagram 

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

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