Англия и Италия сыграют дополнительное время

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Сборные Англии и Италии не выявили победителя в основное время финального матча финала Евро-2020. Второй тайм завершился со счетом 1:1.

Счет в игре на 3-минуте открыл защитник Люк Шоу, который результативно завершил контратаку англичан. На 67-й минуте его коллега по амплуа Леонардо Бануччи с углового сравнял счет.

После завершения основного времени команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если счет не измениться матч перейдет в серию пенальти.

Видео: marcohackney / Instagram