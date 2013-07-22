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Вчера, 23:58
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Англия и Италия сыграют дополнительное время

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Основное время завершилось со счетом 1:1.

Сборные Англии и Италии не выявили победителя в основное время финального матча финала Евро-2020. Второй тайм завершился со счетом 1:1.

Счет в игре на 3-минуте открыл защитник Люк Шоу, который результативно завершил контратаку англичан. На 67-й минуте его коллега по амплуа Леонардо Бануччи с углового сравнял счет. 

После завершения основного времени команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если счет не измениться матч перейдет в серию пенальти.

Видео: marcohackney / Instagram

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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