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Вчера, 22:56
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Англия и Дания сыграли вничью в первом тайме

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Победитель сыграет в финале Евро против Италии.

Сборные Англии и Дании ушли на перерыв после первого тайма с ничейным счетом. После свистка арбитра на табло горел счет 1:1.

Первый гол в матче на 30-минуте со штрафного забил полузащитник Миккель Дамсгор. Через 9 минут в ходе атаки англичан капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. 

По итогам первого тайма команды ударили по воротом по четыре раза — по два удара пришлось в створ ворот. Англичане почти в два раза больше владели мячом и меньше фолили. 

Видео: perrudski / Instagram 

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Категории: Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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