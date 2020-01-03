Англия и Дания сыграли вничью в первом тайме

Победитель сыграет в финале Евро против Италии.

Сборные Англии и Дании ушли на перерыв после первого тайма с ничейным счетом. После свистка арбитра на табло горел счет 1:1.

Первый гол в матче на 30-минуте со штрафного забил полузащитник Миккель Дамсгор. Через 9 минут в ходе атаки англичан капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота.

По итогам первого тайма команды ударили по воротом по четыре раза — по два удара пришлось в створ ворот. Англичане почти в два раза больше владели мячом и меньше фолили.

Видео: perrudski / Instagram