Андрей Аршавин рад, что в Петербурге пройдут матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов

Он считает, что город заслужил это после проведения ЧМ-2018.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением о том, что в Петербурге в следующем году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу и финал Лиги чемпионов.

Даже не представлял, что возможно построить такой стадион шикарный, который у нас сейчас есть. Но раз так сложилось, и после хорошего проведения чемпионата мира в 2018 году УЕФА доверил Петербургу финал Лиги чемпионов и матчи Евро-2020, я, конечно же, рад этому. Сейчас слухи пошли, что какие-то города могут отказаться от проведения турнира. Если УЕФА выделит Петербургу больше матчей, мы будем только рады. Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию.

В Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала. Также на нем будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Ранее Андрей Аршавин рассказал о причинах неудачного выступления сборной России на Евро-2012.

Видео: YouTube / Andrei Nikitine, Zenit Football Club, Arsenal, Diplomatrutube