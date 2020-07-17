Андре Шюррле после ухода из "Спартака" объявил о завершении карьеры

Последние годы карьеры игрока преследовали травмы.

Немецкий футболист, чемпион мира 2014 года и призер двух Чемпионатов Европы Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 29-летний игрок написал в своем Instagram.

Я хочу сказать вам, что я заканчиваю свою карьеру! От имени меня и моей семьи я хочу сказать спасибо всем, кто был частью этих феноменальных лет! Ваша поддержка сделала все это возможным! Я с нетерпением жду новых вызовов и не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу.

Андре Шюррле

Последним клубом футболиста стал московский "Спартак". До этого футболист защищал цвета четырех немецких клубов - "Майнца", "Боруссии", "Вольфсбурга" и "Байера", а также двух команд АПЛ - лондонских "Челси" и "Фулхэма".

Видео: Youtube/FC Spartak Moscow