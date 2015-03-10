Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для "умного дома" выросли на 73%

На увеличение спроса существенное влияние оказала пандемия.

Спрос на товары для "умного дома" в сети МегаФон Ритейл в Северо-Западном филиале с начала года увеличился на 73% в натуральном выражении и 185% в денежном. Специалисты считают, что это связано с ростом потребностей в оптимизации энергопотребления, повышением уровня комфорта и безопасности жилья. Кроме того, не прошла бесследно пандемия.

В период мировой эпидемии люди стали больше времени проводить дома. Пик продаж на товары в этом году был зафиксирован с января по март. В этот период большинство россиян работали и учились дистанционно. Еще один пик заметили в мае и октябре, когда были объявлены нерабочие дни.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для "умного дома" еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста. Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если раньше "умным домом" чаще всего управляли со смартфона, то теперь популярностью пользуются смарт-колонки с голосовым управлением. Доля продаж среди всех товаров составила 57%.

Также в тройку самых покупаемых товаров вошли интеллектуальные системы освещения с долей 12% и смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 8%. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию "Яндекса".

Аналитики выяснили, что покупать продукцию россияне предпочитают в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 64% продаж, против 36% в интернет-магазине. Автоматизация домов наиболее популярна в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

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