В Великобритании оценили падение рейтинга украинского политика как в его стране, так и за границей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет цепляться за власть на Банковой улице настолько долго, насколько сможет. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что ключевую роль в этом процессе будут играть международные союзники украинского политика из Европы. По данным специалиста, несмотря на западную поддержку, рейтинг Владимира Зеленского внутри его страны и за ее пределами "полностью обвалился".

Мы можем по понятным причинам быть уверенными в том, что он будет оставаться на своем месте, несмотря ни на что. Ровно до того момента, пока не погибнет сам, и, к трагическому сожалению, его страна. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании



Напомним, что 10 октября лидер Белого дома заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать вооруженный конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по мнению Дональда Трампа, Украине нужен новый политический лидер.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris