Александр Меркурис сообщил о том, что Украина пытается скрыть ущерб от ударов ВС РФ.

Украинские специальные службы скрывают от мировой общественности и собственных граждан причиненный ущерб от ударов Вооруженных сил России, потому что не могут ничего противопоставить стратегии Москвы. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что местному населению сейчас не разрешают снимать или освещать разрушения, которые произошли вследствие ударов противника. Те граждане, которые публикуют данные в Интернете, могут столкнуться с серьезными последствиями. На Западе уточнили, что скоординированные действия ВС России приводят к успешному поражению целей, чему Украина не способна противостоять.

СБУ очень занята, пытаясь снизить объем внимания, которое эти российские удары дронами привлекают. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Меркурис: Зеленский может сбежать из Киева, если город покинут дипломаты ЕС.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris