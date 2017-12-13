Ан-148: На месте падения найдены 1400 фрагментов тел и более 500 обломков самолета

На месте падения самолета Саратовских авиалиний Ан-148 возле села Степановское в Раменском районе Московской области найдены 500 обломков самолета, почти 1500 фрагментов тел погибших и оба черных ящика.

В воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, который вылетел из Домодедово в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров, среди них трое несовершеннолетних, и 6 членов экипажа. Самолет буквально через несколько минут после взлета стал резко терять высоту, экипаж перестал выходить на связь, а затем пропал с радаров. В 15 часов 40 минут спасатели обнаружили первые обломки самолета возле села Степановское. Поисковые работы продолжались круглосуточно.

На данный момент обнаружены оба "черных ящика" в удовлетворительном состоянии. Межгосударственный авиционный комитет (МАК) приступил к расшифровке записей с бортовых самописцев. На местие падения также обнаружены 500 обломков самолета и около 1400 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе. Для идентификации тел будут проводиться ДНК экспертизы. Для этого в Орске у родственников погибших взяты анализы.

Следствию предстоит выяснить причину столь масштабной трагедии, которая унесла 71 жизнь. Эксплуатация Ан-148 приостановлена до выяснения причин авиакатастрофы.

Видео: YouTube