АН-148: Пилоты перед катастрофой ругались

Появились подробности разговора в кабине пилотов разбившегося в Подмосковье самолета АН-148.

Накануне, 15 февраля, МАК расшифровал речевой самописец с разбившегося 11 февраля самолета АН-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье, который должен быть лететь в Орск из Домодедово. Piter.TV сообщал, о причинах крушения самолета, которые стали известны после расшифровки двух "черных ящиков". Однако подробности переговоров не сообщались.

Сегодня, 16 февраля, стали известны подробности. Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, пилоты до конца не поняли, что произошло с самолетом. Восстановленная запись оказалось короткой. После взлета пилоты выполняли положенное по инструкции, единственно по какой-то причине не был включен обогрев приемников полного давления, которые используются для установления скорости самолета. Пилоты заметили расхождения в показаниях скорости на приборах. Для того чтобы повысить скорость на датчиках они стали наклонять самолет вниз, а затем потеряли управление. Когда пилоты обнаружили разницу в показаниях скорости, они начали ругаться, затем ругань переросла в нечленораздельные крики.

Окончательные причины катастрофы АН-148 МАК озвучит уже в ближайшее время.

Видео: YouTube / ПРОЕКТ Х