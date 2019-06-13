Амфитеатр, Пегас, Лира, Рояль, Маска: в Александровском саду установили "театральные цветники"

В Александровском саду установили цветники на театральную тему

В честь Дня России, в Александровском саду установили грандиозные цветочные композиции. Петербургские садовники создали цветники, посвященные году театра.

Самые главные театральные символы и знаки: Маска, Лира, Рояль - все это можно наблюдать до самой осени. Уже сейчас петербуржцы и гости города не могут пройти мимо такой красоты, каждый хочет сделать фото на память.

Садовники прогнозируют, что через две недели цветники явят всю свою красоту и станут еще ярче и пышнее.



Для создания цветников использовано более 40 тысяч цветов, а также мраморная крошка разных оттенков, дерево и другие материалы. Каждая композиция занимает площадь от 30 до 45 кв. метров. При создании цветников садовники обыграли разные оттенки цветов и листьев агератума Хоустона, цинерарии приморской, бегонии грацилис, тагетеса, ирезине, цинерарии приморской, петунии, георгина и др.

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