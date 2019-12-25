Пожизненный срок заключения для Виталия Манишина невозможен из-за истечения срока давности ряда его преступлений.

Алтайскому маньяку Манишину грозит 25 лет лишения свободы. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что государственное обвинение просит суд назначить такую меру наказания для "политеховского преступника". Виталий Манишин подозревается убийстве 11 женщин. Пожизненное наказание для подсудимого невозможно из-за истечения сроков давности совершенных им злодеяний.

Государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания, и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание... с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. пресс-служьа краевой прокуратуры

Фото: Piter.tv