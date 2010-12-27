Алла Манилова представила нового руководителя РНБ

Чиновница презентовала нового генерального директора библиотеки в Петербурге.

Заместитель министра культуры Алла Манилова представила рабочему коллективу РНБ нового руководителя. Им стал доктор юридических наук Александр Вершинин. Мужчина назначен на должность генерального директора. Отметим, что ранее специалист был трудоустроен в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Распоряжение о новом начальнике подписано Правительством России от 27 августа.

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По данным Аллы Маниловой, ведомство окажет поддержку РНБ в реализации некоторых проектов, а также профинансирует затраты, необходимые на концепцию развития. В частности, бюджетные вливания потребуются на закупку нового оборудования, мультимедийных технологий и реконструкцию некоторых сегментов зданий, принадлежащих библиотеке.

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