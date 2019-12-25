В Петербурге не приостановят работу табачных магазинов и алкомаркетов

Ранее сообщалось, что сигареты могут исчезнуть из перечня необходимых товаров.

Магазины, продающие алкогольную и табачную продукцию, продолжать работать в Петербурге. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба Смольного.

В беседе с главной Роспотребнадзора Александр Беглов отметил, что Петербург сохраняет высокий индекс самоизоляции местных жителей.

Сегодня стало известно, что в Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля. Это значит, что работать будут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции.

Фото: pixabay.com