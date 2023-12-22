Алексей Лаков назначен председателем суда Петербурга на второй срок

Судейский его стаж составляет 24 года.

По указу президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2024 года председателем Санкт-Петербургского городского суда на второй строк назначен Алексей Лаков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что Алексей Лаков окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в 1997 году, а в судебной практике работает с 1990-го. Судейский его стаж составляет 24 года.

Решения наш руководитель принимает взвешено и четко. Задачи ставит грамотно и конкретно. Быть настоящим лидером – способность А. В. Лакова! Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга