Алексей Кортнев рассказал о любви к экспериментам и новых проектах

В День защитника Отечества в Петербурге пройдет концерт команды "Несчастный случай".

В понедельник, 14 февраля, солист команды "Несчастный случай" Алексей Кортнев в большом интервью "Петербургскому дневнику" рассказал, как завершились эксперименты и будут ли новые проекты.

Так, например, недавно команда в социальных сетях сделала объявление, приглашая поклонников принять участие в прямом эфире, где музыканты хотели попробовать написать песню совместно.

Это была своеобразная тренировка перед живым концертом в новом ламповом формате. Она очень нам помогла понять, как именно на выступлении взаимодействовать с залом. Так что я очень благодарен тем людям, которые к нам подключились и приняли участие. Нас было порядка 1000 человек. В итоге смогли сложить с ними интересную песенку. Алексей Кортнев

По словам солиста, проект "МУЗФАК. Кафедра занимательной песни" проект действительно получился ярким. Однако на продолжение не нашли финансирование.

В завершении разговора Кортнев отметил, что ламповая программа будет записана и выпущена.

Главное, что все это звучит настолько по-новому и для нас самих неожиданно, что имеет смысл выпустить альбом. Сделаем это, скорее всего, к осени. музыкант

Фото: пресс-служба группы "Несчастный случай"