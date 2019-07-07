Певец Alekseev: "Питер - это особенный город для меня"

Певец ALEKSEEV выступил на крыше Санкт-Петербурга с сольным концертом. Артист признался, что его очень сильно порадовала отдача публики.

В Петербурге на крыше Roof Place состоялся концерт Никиты Алексеева, более известного как ALEKSEEV. На площадке собралось множество фанатов, которые на протяжении всего вечера пели с музыкантом в унисон. Организатором концерта выступило агентство "United Concerts". Журналисты PITER.TV пообщались с певцом и узнали, что вдохновляет его на написание песен.

Питер - это особенный город для меня, я всегда об этом говорю. И сегодняшнее выступление - тому подтверждение. Это было невероятно. Я действительно не мог поверить в то, что происходит, потому что они пели каждую песню, каждую фразу, они ее чувствовали, они ее знали, они ее любили вне зависимости от того… Я знаю, что когда ты на сцене еще не больше 5 лет, нельзя говорить, старая песня или новая, но я могу уже себе такое позволить, и вот для меня это было не то что бы удивление, но когда я вышел в начале концерта и исполнил песню "Моя звезда" и увидел, как весь зал со мной в унисон ее пропел от начала и до конца, я понял, что сегодня будет особенный вечер. Так оно и получилось,

- ALEKSEEV

ALEKSEEV (Никита Алексеев) – украинский певец, полуфиналист украинского проекта "Голос страны" и представитель Белоруссии на международном конкурсе "Евровидение-2018" с песней "Forever". Никита Алексеев стал популярен благодаря своей песне "Пьяное солнце", которая обрела статус платинового сингла на iTunes.

Видео: Piter.TV