Александринский театр и Губернаторский оркестр готовят премьеру спектакля "Ленинград. Партитура жизни"

Артисты Александринского театра и Губернаторского симфонического оркестра готовятся к совместной премьере спектакля-концерта "Ленинград. Партитура жизни". Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.



Проект, созданный в рамках Года петербургской культуры, посвящен Великой Победе и приурочен к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В основе — дневники и воспоминания жителей блокадного Ленинграда, письма композитора, свидетельства музыкантов.

Также 9 мая, в день основной премьеры, музыканты впервые сыграют Концертную сюиту из музыки к киноэпопее Михаила Чиаурели "Падение Берлина". Партитуру собрал Антон Лубченко — руководитель оркестра — из недавно изданных оригинальных нотных материалов.

