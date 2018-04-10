Александр Васильев: русской моды нет

В Петербургском Доме Книги 4 апреля состоялась встреча с историком моды Александром Васильевым. Там же он презентовал переиздание книги "Красота в изгнании. 100 лет спустя". Впервые эта она была выпущена в 1998 году и произвела настоящий фурор.

Автор книги удивил всех заявлением о том, что русской моды нет, а вот русский стиль в одежде прослеживается. Меха, бриллианты, яркие сочетания и определенные формы кроя.

У нас же обязательны грудь, талия, бедра. И на этом зиждиться русская красота. Это линия. Поэтому не все модели в России имели успех. Гамма может быть у нас любая, правильно? И у нас не говорят: "слишком ярко". Наоборот говорят: "ярко, красиво". У нас нет такого "ой, какой-то перебор с цветами". Наоборот, говорят: "ой, как там было все ярко". Например: детские игрушки, праздники, шары. Это не критика, это просто констатация нрава. Александр Васильев

Александр Васильев – человек, который успевает все и сразу. Русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии "Лилии Александра Васильева". В Настоящее время Александр открывает несколько выставок, а также запускает бренды.

У меня нет нефтяной скважины и газопровода. Я не живу от дотации не от одной страны. В этом смысле – я счастливый человек, потому что я сам себе зарабатываю. Но для этого я должен придумывать те проекты, которые соответствуют моему образу и моим знаниям.

В конце встречи все желающие смогли задать Александру интересующие вопросы, получить автограф и сфотографироваться с кумиром.

Видео, фото: Piter.tv

Александр Минаков, Дарья Шефер