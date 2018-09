Александр Сокуров представит в Петербурге картину "GO. GO. GO"

Фильм основан на произведении "Мрамор" и текстах Бродского.

Российский кинорежиссер Александр Сокуров презентует в Северной столице собственную картину "GO. GO. GO". Основой работы стала сценическая версия итальянского коллеги по произведению "Мрамор", а также тексты Иосифа Бродского. Некоторые эпизоды созданы по мотивам биографии поэта.

Первый публичный показ картины пройдет 6 сентября на территории культурного центра "Новая Голландия". Премьера организована в рамках международного книжного фестиваля "Ревизия".

Режиссер отметил, что в его планах было создать фильм, который будет пронизан атмосферой итальянского театра, но при этом, сохранить всплески русской культуры.