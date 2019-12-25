Александр Шишлов сообщил, что его место в ЗакСе может занять Дмитрий Анисимов

Александр Шишлов, сложивший полномочия депутата Законодательного собрания Петербурга, сообщил, что его место может занять Дмитрий Анисимов. Партия "Яблоко" намерена передать мандат кандидату политических наук, который участвовал в выборах в Заксобрание в 2021 году по территориальной группе Центрального района. Шишлов рассказал об этом на брифинге в Мариинском дворце.
По словам Шишлова, следующим по результатам волеизъявления избирателей является Дмитрий Анисимов. Ему 34 года, он закончил Петербургский университет и много лет работает в аппарате фракции. Сам Шишлов сдал мандат, потому что из-за решений судов, пока не вступивших в законную силу, не сможет участвовать в выборах осенью. Также осенью не сможет участвовать в голосовании и депутат Ольга Штанникова, возглавившая фракцию "Яблоко" в Заксобрании.
При этом она не намерена следовать примеру Шишлова и пока не планирует отказываться от депутатских полномочий. Шишлов отметил, что партия не может допустить, чтобы в парламенте хотя бы один день не было ни одного депутата от "Яблока". После сложения полномочий он планирует сосредоточиться на работе в партийном аппарате.
