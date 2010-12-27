Александр Розенбаум рассказал, чего он ждет от Евро-2020 в Петербурге

Певец планирует посетить четвертьфинальный матч Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Северной столице.

Александр Розенбаум рассказал о том, что от матча, который пройдет в Петербурге 3 июля 2020 года в рамках Евро-2020, он ждет радости общения с футболом. Интервью с музыкантом появилось на сайте Чемпионата Европы по футболу в городе на Неве.

"Хороший матч при хорошей погоде – ведь на нашем новом стадионе хорошая погода будет обязательно, потому что есть крыша – это всегда огромный праздник. Люди приходят семьями посмотреть красивую игру, а она на чемпионатах такого уровня, как правило, гарантирована", - отметил бард.

По словам Розенбаума, он является профессиональным болельщиком с самого рождения, уже с первого класса он узнал спортивные новости из газеты "Советский спорт".

Музыкант заметил, что Чемпионат Европы по футболу важное событие для Северной столицы, причем все чаще и чаще в городе стали проходить международные форумы, спортивные мероприятия и так далее. Александр Розенбаум сообщил, что обязательно постарается быть на четвертьфинальном матче Евро-2020 на "Газпром Арене".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что продюсер Розенбаума рассказала о самочувствии музыканта после операции.

Фото: В.Камынина / vk.com/alexander_rozenbaum