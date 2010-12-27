Продюсер Розенбаума рассказала о самочувствии музыканта после операции

Певец попал в больницу утром 1 сентября.

Продюсер Александра Розенбаума рассказала о состоянии артиста после операции. Белла Купсина заявила, что музыкант чувствует себя хорошо и в скором времени вернется к творческой деятельности. Об этом пишут РИА Новости.

Вечером 1 сентября Розенбауму стало плохо. Он пожаловался на сильные головные боли, и был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. Врачи заподозрили у артиста инсульт, однако диагноз не подтвердился. В итоге у певца обнаружили дорсопатию позвоночника.

Утром 2 сентября Розенбаума прооперировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

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