Александр Розенбаум попал в больницу с сильными головными болями

Утром 2 сентября артиста прооперировали.

Народный артист России Александр Розенбаум попал в больницу. Музыканту сделали плановую операцию, его здоровью ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова продюсера Беллы Купсиной.

Вечером 1 сентября самочувствие Розенбаума резко ухудшилось. Он начал испытывать головные боли, и был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена. Медики заподозрили, что у артиста может быть инсульт, однако этот диагноз не подтвердился. В итоге у певца диагностировали дорсопатию позвоночника.

Утром 2 сентября Розенбаума успешно прооперировали. В настоящий момент певец и композитор чувствует себя удовлетворительно.

Отмечается, что небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста. Ближайшее выступление состоится 21 сентября в Петербурге.

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Фото: Википедия / Inhotteb