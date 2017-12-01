Александр Маршал: Россия отмечена Богом

26 ноября в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с одним из главных героев вечера музыкантом Александром Маршалом.

Довольно большая часть творчества Маршала посвящена военным и патриотическим песням. Артист даже получал специальные награды Министерства обороны российской федерации, такие как медаль "за укрепление боевого содружества", а так же премию ФСБ в номинации «Музыкальное искусство» за цикл военно-патриотических песен.

Сейчас многие люди говорят, что патриотизм может стать новой национальной идей, объединяющей Россию. Нам стало интересно узнать, что сам исполнитель думает по поводу воспитания этого чувства в молодежи и как, по его мнению, побудить людей искренне любить свою Родину:

Я думаю, что чувство патриотизма не должно воспитываться вообще. Мне его никто не прививал. Это чувство должно быть в нас с молоком матери. У нас другой страны нет и не предвидется. Эта страна то место, где мы родились и где наши корни, за которую воевали наши деды. И тут автоматически должно появляться какое-то чувство, которое необъяснимо. Это касается кстати и любого гражданина любой страны мира. Я жил десять лет в Америке и просто видел как они относятся к этому делу. Никто им патриотизм не прививал. Они говорят это наша страна, это наш флаг. Тоже самое происходит и у нас. Это наш флаг, это наша родина. Да, происходят вещи, которые хотелось бы изменить, мы это изменим, но для этого требуется время. Александр Маршал

Артист считает, что Россия за короткий срок своей новой истории шагнула вперёд. Даже после Ельцинской и последующей эпох.

Это страна, отмеченная Богом!

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева