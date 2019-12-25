Александр Кержаков представил свою версию обложки альбома группы Beastie Boys

Solid Gold Hits - последний сборник хитов рэп-рок-группы.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки одного из альбомов американской рэп-рок-группы Beastie Boys.

На фотографии бывший футболист вместе со своей семьей одеты в спортивные костюмы, как и участники группы в оригинале обложки. Но вместо магнитофона на земле лежит красная бочка с антисептиком - на это намекает желтый логотип с каплей.

Как считаете: пора уже продавать, или стоит еще немного "придержать"? Александр Кержаков, экс-нападающий "Зенита"

Solid Gold Hits - четвертый и последний сборник хитов рэп-рок-группы, вышедший в ноябре 2005 года. В него вошли самые популярные синглы Beastie Boys из шести студийных альбомов.

Ранее Александр Кержаков представил варианты обложек групп The Beatles, Queen, The Doors и Pink Floyd, а также рэпера Эминема и диджея Моби. Одна из последних работ экс-футболиста была посвящена группе Ramones.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, last.fm