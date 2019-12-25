Александр Кержаков представил свою версию обложки альбома группы Ramones

Ramones - дебютный альбом рок-музыкантов.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки одного из альбомов американской рок-группы Ramones

На фотографии, сделанной в черно-белом варианте, бывший футболист вместе со своей семьей упираются спинами в кирпичную стену, как в оригинале обложке. Напротив каждого лежат пакеты с логотипами продуктовых магазинов и гипермаркетов: "О"КЕЙ", "Магнит", "Пятерочка" и "Лента".

Социальный опрос от Ramones: в какой сейчас магазин ходите гулять за продуктами? Александр Кержаков, экс-футболист "Зенита"

Ramones - дебютный альбом одноименной группы, вышедший в апреле 1976 года. Он занял первое место в списке "40 величайших панк-альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone, а также был включен в Зал славы премии Грэмми.

Ранее Александр Кержаков представил варианты обложек групп The Beatles, Queen, Oasis, The Doors и Pink Floyd, а также рэпера Эминема и диджея Моби. Последняя работа экс-футболиста была посвящена группе Led Zeppelin.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, last.fm