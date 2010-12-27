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Александр Говорунов поздравил выпускников МЧС
Сегодня, 16:01
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TretyakovaS
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Александр Говорунов поздравил выпускников МЧС

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На Дворцовой площади прошел торжественный выпускной специалистов Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Сегодня, 21 июня на Дворцовой площади состоялся торжественный выпускной специалистов Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщает "ФАН".

Выпускников поздравил петербургский вице-губернатор Александр Говорунов. Он вручил юным спасателям дипломы и пожелал "сухих рукавов", а также успехов в служении стране.

Отметим, что всего в 2018 году выпустились 268 лейтенантов внутренней службы, среди них 79 человек — отличники. 

Ранее на сайте: Александр Говорунов поздравил молодых лейтенантов на Дворцовой

Фото: ВК/Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Теги: александр говорунов поздравил выпускников мчс , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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